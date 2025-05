Giay vira exemplo no Palmeiras, dá volta por cima e explica nova fase

Giay chegou ao Palmeiras com 20 anos, no meio do ano passado, e seu segundo jogo pelo Alviverde já foi duríssimo: segurar o Flamengo no Maracanã, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras fez um jogo muito abaixo, com apenas duas finalizações em todo jogo, e o argentino também não foi bem.

"Foi meu primeiro jogo no Maracanã. Foi um jogo difícil, mas foi assim que eu comecei", relembrou.

O argentino terminou o ano de 2024 com apenas 12 jogos disputados e como última opção na lateral direita. Mayke e Marcos Rocha, nomes importantes da era Abel, e acabaram tirando o espaço do argentino.

Já neste início de temporada, Giay tem 16 jogos pelo Palmeiras (11 deles como titular) e se consolidou atuando pelo lado direito da defesa. Os experientes laterais conviveram com lesões, o que abriu espaço para o argentino.

A situação de Giay é um exemplo dentro do Palmeiras. Abel citou a situação do argentino para falar sobre Vitor Roque após o jogo contra o Vasco: "Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giay. Uma das funções do treinador é ajudar o jogador a evoluir. Mesmo em momentos difíceis em sua travessia, o treinador tem que estar lá para ajudar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos torcedores amam o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Quero dizer que uma das coisas que esse clube tem e este treinador adora neste clube é paciência. Nós acreditamos no processo".

O argentino não se abalou com o momento que oscilou e perdeu espaço. Quem acompanha o dia a dia do defensor afirma que ele sempre se manteve muito alegre e empenhado nos treinos.