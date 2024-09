O que seu time precisa fazer para passar na Libertadores e Sul-Americana?

Botafogo e São Paulo (empataram por 0 a 0): cariocas e paulistas jogam, na semana que vem, dentro do MorumBis para ver quem avança à semifinal. Quem vencer, passa, e a decisão fica para os pênaltis em caso de empate por qualquer placar.

Flamengo (perdeu para o Peñarol por 1 a 0): o time de Tite vive a situação mais complicada entre os brasileiros porque, mesmo sofrendo o mesmo placar do Atlético-MG, vai decidir fora de casa sua sobrevivência na Libertadores. Uma vitória simples leva o duelo aos pênaltis, e placares mais elásticos colocam o Fla na próxima fase. O Peñarol joga pelo empate.

Fortaleza (perdeu para o Corinthians por 2 a 0): as chances de classificação para o time de Juan Pablo Vojvoda não são as mais otimistas: o time precisa, em Itaquera, vencer por pelo menos dois gols de diferença para manter vivo o sonho do título continental.

Corinthians (venceu o Fortaleza por 2 a 0): os paulistas têm boa margem para avançar à semifinal. Até uma derrota por um gol de diferença coloca o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. O que não pode acontecer, no entanto, é um revés por três ou mais gols — uma derrota por 2 a 0, 3 a 1 ou 4 a 2, por exemplo, gera pênaltis.

Cruzeiro (venceu o Libertad por 2 a 0): os mineiros fizeram bonito no Paraguai e engataram um resultado valioso antes do duelo decisivo, em Belo Horizonte. O Cruzeiro pode até perder por um gol que avança na competição