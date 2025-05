Exposição de Pelé no Maracanã transporta até local onde Rei cortava cabelo

Logo na entrada há dois Mercedes-Benz das décadas de 60 e 70 que Pelé ganhou da montadora. O segundo foi uma homenagem ao milésimo gol feito pelo craque justamente no Maracanã, em 1969.

Classificação e jogos Brasileirão

Há itens inéditos da coleção de Antonio Bulgarelli, amigo pessoal e empresário de Pelé. Camisas históricas, medalhas e bolas autografadas fazem parte do acervo.

Na parte tecnológica, o visitante pode vestir um óculos 3D que conta a história de quando Pelé parou uma guerra. O episódio aconteceu em 1969, quando o Santos foi realizar um amistoso na Nigéria, onde ocorria uma guerra civil na região de Biafra.

Há também games disponíveis onde o visitante pode jogar totó e futebol de mesa através de telas de touchscreen, bem como tirar fotos em cenários temáticos de Pelé.

O espaço de 1 mil m² conta com experiências em realidade virtual e mais de 10 ambientes, com áreas instagramáveis e interativas. Ele acontece no setor do Tour do Maracanã.