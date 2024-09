Mundial de Clubes 2024 começa neste domingo e terá fase final no Qatar

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (20) que Doha, no Qatar, receberá a fase final da Copa Intercontinental de Clubes 2024, torneio que substitui o Mundial da entidade.

O que aconteceu

A competição terá três sedes e inicia neste domingo (22), com o jogo entre Al Ain e Auckland City. A partida será no estádio do time saudita, às 13h (de Brasília).

O vencedor deste confronto terá pela frente o Al Ahly e a partida será no Caio, capital do Egito. O duelo está marcado para o dia 29 de outubro, em horário ainda indefinido.