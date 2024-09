Quais as camisas mais valiosas? Veja maiores contratos de clubes e seleções

Esses contratos que a gente está falando, é bom deixar claro aqui, são só de fornecimento de material esportivo. Você vê um predomínio da Adidas nos clubes, tem a Nike ali com o Barcelona, mas os clubes com maiores contratos são da Adidas. Nas seleções você vê o contrário: a Nike domina as principais seleções.

Os contratos mais recentes, Alemanha e França, que acabaram de serem feitos, são os maiores. Provavelmente você vai ter no futuro a Inglaterra e a Itália conseguindo alguns valores um pouquinho maiores também. Não botei a Argentina porque não consegui uma fonte com credibilidade do novo contrato da Argentina com a Adidas, mas com certeza o valor é menor do que o do Brasil, isso dá pra gente dizer com certeza. Rodrigo Mattos

Camisas mais valiosas do futebol

Clubes sul-americanos

1 - Flamengo (Adidas) - R$ 70/80 milhões

2 - River Plate (Adidas) - R$ 45/60 milhões

3 - Boca Juniors (Adidas) - R$ 54 milhões

4 - Palmeiras (Puma) - R$ 40/50 milhões

5 - Corinthians (Nike) - R$ 30 milhões

Clubes europeus