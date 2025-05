Lei do ex em jogo: Palmeiras reencontra Fabinho e Jhon Jhon em duelo contra o Bragantino

A lei do ex no Red Bull Bragantino entra em jogo com força contra o Palmeiras, neste domingo. As equipes se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Crias da Academia, Fabinho e Jhon Jhon, com saídas mais recentes, são "armas" de Seabra para fazer valer a lei do ex.

Jhon Jhon, é o camisa 10 do Red Bull Bragantino, e tem se destacado no Brasileirão. Em oito rodadas, o meia foi titular em todas elas e acumula uma média de 3,9 passes decisivos por jogo. Atualmente, ele vive uma sequência de 16 jogos. Neste ano, ele tem quatro gols e três assistências. Jhon Jhon, ainda lidera na criação de jogadas e tem uma média de 2,4 dribles certos por partida.

O Bragantino comprou Jhon Jhon do Palmeiras em julho de 2024. O meio-campista é formado nas categorias de base do clube e, pelo profissional, fez 46 partidas e deu duas assistências. Jhon Jhon ainda conquistou pelo Verdão dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).