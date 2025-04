Barcelona crê em renovação com Raphinha em meio a tentação bilionária árabe

Entre junho e agosto do ano passado, pelo menos dois intermediários levaram o nome de Raphinha ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. As negociações não andaram porque o jogador preferiu ficar no Barcelona, onde quer transformar-se em ídolo.

Em entrevistas e conversas privadas, Raphinha tem reiterado o desejo de fazer história no Barcelona, clube com o qual tem relação desde a infância. O pai do jogador, Rafael, era músico de uma banda que Ronaldinho Gaúcho contratava para suas festas quando jogava no clube.

O entorno do jogador e o próprio clube já esperam por novas investidas do mercado árabe nos próximos meses. Os principais clubes do país querem mudar o perfil de investimento e contratar estrelas no auge em vez de veteranos já na reta final da carreira. O atacante tem perfil muito bem avaliado pelos clubes no país.

Pessoas próximas a Raphinha garantem que o plano A é renovar contrato e ficar no clube azul e grená.

Nesta quarta-feira (23), o jornal catalão Sport noticiou a tentativa do Al-Hilal em contratar Raphinha, oferecendo salário que chegaria aos 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão), divididos em quatro anos de contrato.

Na janela passada, o Barcelona até cogitou negociar o atleta, mas esbarrou em uma questão técnica: não conseguiu contratar o ponta Nico Williams, do Athletic Club, que seria um possível substituto para o brasileiro. A saída de Raphinha sem um substituto de alto nível enfraqueceria o elenco, e uma possível saída foi descartada.