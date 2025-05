Alguém precisa impedir urgentemente que The Weeknd faça mais filmes

O que importa é que minha vontade de permanecer em posição fetal até o fim da sessão só era interrompida pela eventual mistura de gargalhadas e indignação. Poxa, Abel, não custava fazer uma história com começo, meio e fim, sabe. Não custava se esforçar para desenhar o básico em uma narrativa. Não custava dar a Barry Keoghan um papel melhor do que a muleta "amigo/empresário". Ele é o Coringa, caramba!

Ah, e não precisava, de forma alguma, fazer a pobre Jenna corroborar sua egotrip ao dizer uma frase como "Suas músicas são mais profundas do que as pessoas imaginam". Chá revelação: não são, é pop bem feito, bem costurado e bem óbvio - e por isso tanta gente se identifica e curte. Você não é Bob Dylan, Joni Mitchell ou Leonard Cohen. Ora, você sequer é o Max Martin!

Jenna Ortega se afasta do que restou de nossos sonhos e esperanças em 'Hurry Up Tomorrow' Imagem: Paris

É compreensível que você queira expandir seus horizontes artísticos. Como Dwayne Johnson deixou The Rock de lado, li que você quer abandonar The Weeknd e ficar só como Abel Tesfaye. Justo. Mas pense com carinho porque a estrada é bruta. Lady Gaga ainda não conseguiu emplacar um filme sequer. Nem Madonna - Madonna, Abel! - fez essa transição com sucesso. Talvez você simplesmente não tenha isso em seu DNA.

Por fim, eu encerro essa missiva com um pedido. Por profissão, críticos de cinema muitas vezes não tem opção para escolher o que vão ou não vão assistir. Quando algo como "Pecadores" desfila antes nossos olhos, agradecemos de verdade pelo privilégio de nosso trabalho. "Hurry Up Tomorrow", por outro lado, é a prova de que não temos um minuto de paz. Acredite, portanto, quando digo que essa não é a sua praia. Nem de longe, nem agora e, pelo visto, nem nunca. Sai dessa roubada e me ajuda a te ajudar, amigo.

Cordialmente,

Roberto