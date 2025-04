Como Super Mundial pode minar chance de Raphinha ser eleito melhor do mundo

Vice-artilheiro da Champions e com participação direta em nada menos que 50 gols nesta temporada, o camisa 11 do Barcelona é o principal jogador do líder do Campeonato Espanhol e time mais tradicional ainda vivo na corrida pelo título europeu.

Se essa fosse uma temporada típica, provavelmente "bastaria" ao brasileiro conduzir o clube catalão à conquista da "Orelhuda" para assegurar também os dois troféus individuais mais desejados, a Bola de Ouro e o The Best.

Só que 2024/25 não é um ciclo normal no futebol internacional. Pela primeira vez na história, será disputado o Super Mundial de Clubes. E a nova competição organizada pela Fifa pode ser um grande empecilho para as ambições de Raphinha.

'Pedra no sapato'

O problema para o meia-atacante é que seu time não estará no torneio previsto para os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. O futebol espanhol será representado por Real Madrid e Atlético de Madri.

Caso o Super Mundial caia no gosto popular e se transforme em sucesso de público, será difícil premiar como melhor do planeta um jogador que não tenha participado dele.