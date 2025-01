7 brasileiros 'esquecidos' no exterior para seu time contratar neste ano

RÓGER GUEDES

Atacante, 28 anos, Al-Rayyan (QAT)

Quando foi embora do Brasil, o atacante era o principal jogador do Corinthans e até tinha seu nome cotado para defender a seleção. Um ano e meio se passou desde então, e Róger Guedes continua em alta. Eleito o melhor jogador da primeira divisão do Qatar na temporada passada, o brasileiro é o vice-artilheiro do torneio em 2024/25, com dez gols em 13 partidas. Na atual janela de transferências, seu nome já foi apontado como possível reforço de Flamengo, Corinthians e Grêmio. O problema é que Róger Guedes ganha hoje mais dinheiro que qualquer jogador em atividade no Brasil. Mas essa é uma questão que pode ser resolvida caso o atacante tenha vontade de "voltar para casa".

BITELLO

Meia-atacante, 25 anos, Dínamo Moscou (RUS)

Imagem: Reprodução/ Instagram: @bitello_00

Talvez o principal alvo do Botafogo para suprir as perdas de Thiago Almada e Luiz Henrique, o ex-Grêmio vive grande fase e é o jogador com mais assistências nesta temporada do Campeonato Russo (nove assistências). O camisa 10 do Dínamo Moscou até estendeu um pouco mais suas férias de fim de ano aqui no Brasil por conta da possibilidade de uma transferência para o futebol nacional, o que irritou bastante os donos dos seus direitos econômicos. Os russos chegaram a emitir uma nota afirmando que Bitello estava "desaparecido" por não participar da intertemporada do clube.

FRED

Meia, 31 anos, Fenerbahce (TUR)