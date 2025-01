Seleção dos mais caros do mundo vale R$ 8,5 bi e volta a ter 2 brasileiros

Já Gabriel Magalhães, que só recentemente assumiu a titularidade da seleção brasileira, descolou uma das vagas destinadas a zagueiros nesse time global graças ao preço de 75 milhões de euros (R$ 4645,8 milhões).

Os brasileiros

Essa não é a primeira aparição de Vini na seleção dos mais caros do mundo. O astro do Real Madrid já havia dado as caras nas relações de 2022 e 2023.

No ano passado, porém, o jogador revelado pelo Flamengo foi superado por Kylian Mbappé, hoje seu companheiro na equipe espanhola.

Agora, Vini não apenas recuperou seu lugar no time, como também abocanhou o posto de atleta de futebol mais valioso do planeta. Na verdade, ele divide essa posição com o centroavante norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

Já a escalação de Gabriel Magalhães para a seleção dos grandes nomes do Mercado da Bola é inédita. O brasileiro tem exatamente o mesmo valor estimado do italiano Alessandro Bastoni (Inter de Milão) e do português Rúben Dias (City). O francês William Saliba, do Arsenal, é mais caro que eles: 80 milhões de euros (R$ 496,9 milhões).