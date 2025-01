Quem é e como joga o ex-Arsenal que pode virar reforço do São Paulo?

Como joga?

Mesmo tendo um passado de meio-campista e sendo considerado um lateral de características mais ofensivas do que defensivas, Cédric não costuma ser tão produtivo assim no campo de ataque.

Em 379 partidas como profissional, o possível reforço do São Paulo só marcou oito gols e distribuiu 31 assistências. A última vez que ele participou ativamente de uma jogada que terminou com bola na rede foi em maio de 2022, no 5 a 1 aplicado pelo Arsenal sobre o Everton.

Por outro lado, Cédric é um lateral que ajuda bastante no início da construção das jogadas. Dotado de bom passe, o português costuma ser uma bola de segurança para fazer a bola sair da defesa para o meio-campo.

Mesmo que não aconteça com tanta frequência assim, ele também está acostumado a quebrar o galho na lateral esquerda ou aberto pela direita em uma linha mais ofensiva.

'Pego no flagra'

Cédric foi visto na última quinta-feira no Morumbis acompanhando a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Guarani, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.