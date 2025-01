Por onde andam 7 destaques da Copa São Paulo que 'sumiram' no exterior?

Imagem: Reprodução

No título da Copinha de 2015, o Corinthians contava com nomes como Guilherme Arana e Maycon. Mas quem deixou a competição com dois prêmios, a medalha de campeão e o troféu de artilheiro, foi um jogador que não acabou vingando tanto quanto seus companheiros. Autor de oito gols na campanha vitoriosa, Gabriel Vasconcelos não teve chances na equipe adulta do clube que o revelou e chegou a se arriscar até no campeonato nacional do Canadá (não na MLS). Em 2022, mudou-se para o Oriente Médio e foi jogar no Bahrein. Atualmente, está no seu segundo time por lá.

MATHEUS PEREIRA

Meia, 26 anos, Eibar (ESP)

Imagem: Mauro Horita/AGIF

Grande nome do Corinthians na Copa São Paulo de 2016, o meio-campista ficou marcado por errar uma cobrança com cavadinha na disputa de pênaltis contra o Flamengo na final. A falha não o impediu de ser negociado com a Juventus no segundo semestre daquele ano. Sem espaço no clube de Turim, Matheus Pereira começou a rodar: foi emprestado ao Bordeaux, ao Paraná, ao Dijon e até ao Barcelona B. Como não deu certo em lugar nenhum, precisou recomeçar na segunda divisão espanhola pelo Eibar, clube que nesta temporada está longe da luta pelo acesso à elite.

LEANDRINHO

Volante, 31 anos, Al-Jandal (ARA)