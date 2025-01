Alta do dólar encarece reforços, mas não segura 'invasão gringa' ao Brasil

Já o Corinthians quer o astro francês Paul Pogba, campeão da Copa do Mundo-2018, para formar uma dupla pra lá de midiática com o holandês Memphis Depay. O Cruzeiro, por outro lado, pensa em ter o espanhol Sergio Ramos, antigo capitão do Real Madrid, como novo líder da sua defesa.

Ainda que a janela de transferências de janeiro nem esteja oficialmente aberta, os clubes da primeira divisão brasileira já fizeram oito contratações de jogadores estrangeiros para a nova temporada.

De acordo com o "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, o volume de dinheiro movimentado por esses negócios já alcançou a marca de 16,5 milhões de euros (R$ 105,6 milhões). Mas esse valor irá aumentar bastante nas próximas semanas.

Estrangeiros cada vez mais caros

A desvalorização do real em relação principalmente ao dólar e ao euro é um problema para os clubes brasileiros porque torna mais caras as operações com times e profissionais de outros países.

A contratação de Facundo Torres pelo Palmeiras é um bom exemplo dessa dinâmica. O clube paulista pagou US$ 12 milhões pelo uruguaio. No começo de novembro, esse valor equivalia a R$ 69,6 milhões. Agora, já vale R$ 74,2 milhões. Ou seja, houve um aumento de quase R$ 5 milhões em apenas dois meses.