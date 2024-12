Emprestado pelo Palmeiras brilha em Portugal e conquista 'ilha de CR7'

Futuro no Palmeiras?

Cedido à equipe portuguesa até o fim da temporada europeia, Garcia ainda pode retornar ao Palmeiras no segundo semestre de 2025 se convencer o técnico Abel Ferreira a lhe dar uma nova chance.

Promovido ao time principal em 2021, mas com empréstimos para a base até o ano seguinte, o lateral chegou a fazer 32 partidas com a camisa alviverde, mas nunca conseguiu sair da sombra dos veteranos Marcos Rocha e Mayke, os donos da posição já há um bom tempo.

Com a possível saída de Mayke, o Palmeiras deve entrar na próxima temporada com Marcos Rocha e o argentino Agustín Giay como opções para a lateral direita. Só que o primeiro já tem 36 anos, o que aumenta a perspectiva de um aproveitamento de Garcia no futuro.

Janela agitada

Depois do pior ano da gestão Abel, com a conquista apenas do título paulista, o Palmeiras promete mergulhar com força nesta janela de transferências a fim de tornar o time suficientemente forte para fazer bonito no Super Mundial de Clubes.