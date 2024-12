Champions e Super Mundial devem levar atletas à exaustão e turbinar lesões

E aí, não tem jeito, mais partidas significam automaticamente mais desgaste físico e menos tempo de recuperação, o que leva a um aumento significativo no número de contusões.

"Temos visto o Guardiola [técnico do City] reclamando da quantidade de jogos. Estudos indicam que o espaçamento menor entre as partidas é causa de aumento de lesões. Há índices como fadiga e percepção de esforço que mostram que um atleta demora pelo menos 72 horas [três dias] para se recuperar completamente de uma partida", explica o ortopedista Gustavo Arliani, com passagem pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e atual diretor médico da Newon, centro especializado em medicina esportiva.

Primeiros efeitos

O City é justamente um dos times que já têm sentido na pele os efeitos dessa crescente maratonas de jogo.

O atual tetracampeão inglês só conseguiu vencer uma das últimas 11 partidas, pior sequência de resultados de toda a carreira de Guardiola, em parte porque seu elenco tem sido minado por problemas físicos. No momento, são quatro atletas entregues ao departamento médico, sendo que Rodri, atual Bola de Ouro, só retornará aos gramados na próxima temporada.

O Real Madrid é outro peso pesado do futebol europeu que tem tido a performance severamente danificada pelas contusões. O time espanhol ficou praticamente sem zagueiros para escalar porque três dos seus defensores (Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba) se recuperam de atualmente de contusões de ligamento cruzado anterior do joelho -mesma lesão de Rodri e que também atingiu Neymar no ano passado.