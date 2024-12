Mais caro que Depay: quanto ganha Dybala, alvo do São Paulo para 2025?

O argentino ficará sem contrato no fim da temporada e, como está rendendo abaixo do esperado, dificilmente encontrará um clube disposto a bancar seu salário atual. A não ser que queira jogar no Oriente Médio ou nos Estados Unidos, o camisa 21 provavelmente terá de aceitar uma redução no dinheiro que entra na sua conta.

De acordo com diferentes veículos da imprensa europeia, o interesse mais robusto na contratação do Dybala é do Galatasaray, da Turquia. Ainda não há rumores de uma mudança para os mercados alternativos milionários de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Qatar ou MLS.

'Novo James'

A sondagem feita pelo São Paulo com o estafe de Dybala é uma mostra de que o clube continua procurando um substituto para James Rodríguez, que deixou o Morumbi na janela de meio do ano.

A diretoria tricolor pretende ter no elenco para 2025 um jogador com as mesmas características do colombiano tanto dentro quanto fora de campo. Ou seja, que atue na função de camisa 10 e tenha potencial de marketing por ser internacionalmente reconhecido.

A primeira opção tricolor para a vaga é Oscar, que resolveu deixar a China depois de oito temporadas consecutivas pelo Shanghai Port. O meio-campista também interessa ao Internacional e já teve um namoro com o Flamengo.