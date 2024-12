Arnold no Real? 7 jogadores que podem mudar de time na Europa em janeiro

TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Lateral direito, 26 anos

Inglês, Liverpool (ING)

A ideia do Real Madrid era esperar até o fim do contrato de Alexander-Arnold, em junho, para contratar um dos melhores laterais direitos do mundo sem precisar pagar pelos direitos econômicos. Só que a grave lesão de joelho sofrida pelo titular Dani Carvajal e as consecutivas falhas defensivas do reserva Lucas Vázquez mudaram completamente esse cenário. Diante da necessidade de salvar 2024/25, o atual campeão espanhol e europeu já aceita sentar para negociar com o Liverpool agora na janela de janeiro. E sabe que precisará abrir a carteira para ter o inglês em seu elenco mais cedo do que desejava.

BRUNO GUIMARÃES

Imagem: Reprodução/Instagram



Meia, 27 anos

Brasileiro, Manchester City (ING)

A pior sequência de resultados da carreira de Pep Guardiola como técnico (uma vitória e oito derrotas nas últimas 11 partidas) vai obrigar o Manchester City a acelerar o processo de reconstrução do seu elenco. E uma das prioridades do endinheirado tetracampeão inglês para dar um fôlego novo ao time é o brasileiro Bruno Guimarães. O hoje jogador do Newcastle tem boas chances de protagonizar a maior transferência da janela de janeiro, já que dificilmente será negociado por uma proposta inferior a 100 milhões de euros (R$ 656,5 milhões) -o City deseja incluir pelo menos um jovem valor na transação para barateá-la um pouco.