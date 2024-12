Caro até para Europa, Abel ganha mais que técnicos de Chelsea, Juve e Milan

Abel tem um salário de respeito mesmo para os padrões da Premier League inglesa. Treze dos 20 treinadores em atividade no campeonato nacional mais rico e badalado da atualidade ganham menos que o português.

Um dos treinadores cujos ganhos estão abaixo do palmeirense é Enzo Maresca, vice-líder da competição nacional com o poderoso Chelsea. Os Blues pagam ao italiano algo em torno de 5,1 milhões de euros (R$ 32,4 milhões) por ano.

Interesse do Sporting

O interesse do Sporting em repatriar Abel Ferreira foi revelado no último fim de semana pelo jornal português "O Jogo".

No entanto, de acordo com o próprio periódico, a equipe lisboeta daria ao treinador um salário menor do que ele recebe no Brasil.

Apesar de ser um dos três grandes do futebol português e de ter ficado com dois dos últimos quatro títulos nacionais da terra de Cristiano Ronaldo, o Sporting costuma pagar bem menos aos seus treinadores do que o faturamento de Abel.