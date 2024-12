Decepção: 7 times importantes que estão passando vergonha nesta temporada

MILAN (ITA)

Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Ninguém imaginava que o Milan nadaria de braçadas nesta temporada e conquistaria tranquilamente um novo título italiano. Mas, pelo tamanho do investimento que é feito por lá e por contar com talentos individuais do quilate de Rafael Leão e Theo Hernández, era esperado que ele pelo menos ficasse no bloco de cima. Só que a atual temporada do Calcio tem cinco times separados por seis pontos na briga pelo título, e nenhum deles é o Milan. Em meio a atritos entre o técnico Paulo Fonseca e os principais nomes do seu elenco, os rossoneri aparecem só na oitava posição da Série A.

BORUSSIA DORTMUND (ALE)

Imagem: Getty Images

O vice-campeonato na Champions passada cada vez mais parece ter sido um fato isolado. Embora façam novamente uma campanha digna no torneio europeu (ocupam a nona posição e podem tranquilamente obter a classificação direto para as oitavas), os aurinegros fazem uma campanha paupérrima na Bundesliga alemã. Ainda que seja mesmo difícil acompanhar o ritmo de pontuação do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund pelo menos poderia brigar pela segunda ou terceira posição. No entanto, também está atrás de Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Freiburg, Stuttgart e até do modesto Mainz.