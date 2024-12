Por que Palmeiras consegue pagar mais para Abel que gigante de Portugal?

O desejo do Sporting de tirar Abel Ferreira do Palmeiras e levá-lo de volta para o futebol português esbarra no fator econômico.

Embora seja uma das três maiores potências da terra de Cristiano Ronaldo e uma força relevante no cenário europeu, o clube de Lisboa não tem como competir com o salário de aproximadamente 6 milhões de euros (R$ 38,3 milhões) anuais que o treinador recebe no Brasil.

Por isso, apesar do interesse revelado pelo jornal "O Jogo", no último fim de semana, é pouco provável que o Sporting consiga contratar nas próximas semanas/meses o técnico vencedor de duas edições da Copa Libertadores da América (2020 e 2021) e mais duas Campeonato Brasileiro (2022 e 2023).