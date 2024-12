Zebra solta: 7 times que se transformaram nas surpresas da temporada

NOTTINGHAM FOREST (ING)

Apesar de ter dois títulos de Liga dos Campeões no currículo (1979 e 1980), o Nottingham Forest é sim um intruso na parte de cima da classificação da Premier League. Afinal, o agora quarto colocado do Inglês passou a maior parte deste início de século se revezando entre a segunda e a terceira divisão. Além disso, na temporada passada, foi o pior time que escapou do rebaixamento (ficou a seis pontos do descenso). Em compensação, em 2024/25, o Forest já derrotou Liverpool, Manchester United e Aston Villa. Também tem uma defesa (liderada pelo brasileiro Murillo, ex-Corinthians) de fazer inveja a vários dos gigantes ingleses.

BREST (FRA)

A 11ª colocação na Ligue 1 é bem mais condizente com as expectativas do Brest do que o sétimo lugar e a perspectiva de classificação direta para as oitavas de final na Champions. Em sua primeira participação no principal torneio interclubes do planeta, a modesta equipe só perdeu para o Barcelona, arrancou um empate contra a sensação Bayer Leverkusen e faz campanha superior às das outras representantes da França (Lille, Monaco e Paris Saint-Germain). O mais maluco de tudo é que o Brest nem tem direito de jogar em casa na Champions. Como seu estádio não tem condições de abrir uma competição desse porte, o time manda seus compromissos europeus em Guingamp, uma cidade a mais de 100 km de distância.