Raphinha, Kane, Yamal: como está a briga para ser o próximo melhor do mundo

Mesmo assim, o "Blog do Rafael Reis" resolveu dar uma amostra de como estão, pelo menos até o momento, alguns dos principais marcadores que nos ajudam a decifrar os candidatos a melhor do mundo.

Artilheiro da temporada

Ainda que existam prêmios específicos para os jogadores que mais balançaram as redes na temporada (as famosas Chuteiras de Ouro), não é raro que os artilheiros também entrem na briga pelo prêmio de melhor do mundo. Afinal, número de gols é um argumento bem objetivo e concreto para medir o desempenho dos atletas, especialmente aqueles que jogam em posições mais ofensivas. E, nesta temporada, a elite europeia tem um visto um goleador muito mais produtivo do que os outros: Viktor Gyökeres, o temido centroavante do Sporting, que é desejado por quase todos os gigantes.

1 - Viktor Gyökeres (SUE/Sporting): 35 gols

2 - Erling Haaland (NOR/Manchester City): 25 gols

3 - Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 24 gols

4 - Harry Kane (ING, Bayern de Munique): 23 gols

5 - Jonathan David (CAN/Lille): 20 gols

Raphinha (BRA/Barcelona): 20 gols

Sofascore

A plataforma que faz sucesso entre os fãs mais nerds de futebol transforma automaticamente as estatísticas produzidas dentro de campo em notas que avaliam o desempenho dos jogadores nos principais campeonatos do planeta. No quesito números, está difícil alguém conseguir brigar com Omar Marmoush. Apelidado de "novo Salah", o atacante tem emendado gols e assistências pelo Eintracht Frankfurt. Mas, como provavelmente não será campeão alemão e nem disputa a Liga dos Campeões, o africano não é bem um "candidato sério" a melhor do mundo na atual temporada.