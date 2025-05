Vasco bobeia feio e Palmeiras não perdoa em campo neutro

Infelizmente, ainda antes do fim do primeiro tempo o ponta se machucou e foi trocado por Garré, aos 41.

Luiz Gustavo também entrou no lugar de Lucas Freitas, outro machucado.

Como o Palmeiras não bota a bola para dentro nem por um milagre, no derradeiro minuto Giay salvou, de bicicleta, na linha fatal, o gol carioca por cobertura de João Victor, na melhor chance do clássico, que tinha o 0 a 0 como placar justo.

O Palmeiras perdia a chance de se impor ao Cruzmaltino em terreno neutro e com muito mais palmeirenses do que se o jogo fosse no Rio.

Felipe Maestro, como treinador interino, tinha motivos para estar feliz com o comportamento de seu time.

Abel Ferreira, não, muito ao contrário.