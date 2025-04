5 sul-americanos em baixa na Europa para seu clube contratar por empréstimo

JULIO ENCISO

Meia-atacante, 21 anos

Paraguaio, Ipswich Town (ING)

Tratado já há um bom tempo como a maior promessa paraguaia, estreou como profissional aos 15 anos, debutou pela seleção adulta aos 16 e na Premier League pelo Brighton pouco depois do 18º aniversário. Aos 21, já tem 25 partidas pelo Paraguai e mais de 60 jogos do futebol inglês no currículo. Enciso ainda tem mais um ano de contrato com o Brighton, mas está emprestado ao Ipswich Town para tentar ajudar na luta contra rebaixamento à segunda divisão da Inglaterra. Nas últimas semanas, surgiram rumores de interesse do Flamengo em Enciso para o Super Mundial de Clubes. Nesse cenário, ele poderia ser negociado em definitivo ou até mesmo assinar uma renovação com o Brighton para ser liberado para jogar no Brasil durante uma temporada.

EMILIANO BUENDÍA

Meia-atacante, 28 anos

Argentino, Bayer Leverkusen (ALE)

Imagem: Getty Images

Antigo camisa 10 do Aston Villa, construiu uma carreira bem interessante na Inglaterra e não parecia até pouco tempo atrás um nome para o "bico" dos clubes brasileiros. Mas Buendía perdeu espaço no começo da temporada, foi emprestado para o Bayer Leverkusen e não tem conseguido ser mais do que uma opção de banco para o atual campeão alemão. É que claro que Xabi Alonso pode até pedir para que seus direitos econômicos sejam comprados, mas a tendência é que o argentino seja devolvido ao Villa e repassado no segundo semestre a outra equipe... quem sabe uma brasileira?

LUIS SINISTERRA

Atacante, 25 anos

Colombiano, Bournemouth (ING)