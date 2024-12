Time de CR7 ainda tem a maior folha salarial do mundo; Fla domina no Brasil

Além de CR7, dono do maior salário do futebol atual, o time saudita conta com nomes do porte de Sadio Mané (ex-Liverpool), Marcelo Brozovic (ex-Inter de Milão), Aymeric Laporte (ex-Manchester City) e Bento (ex-Athletico-PR e goleiro da seleção brasileira).

Time de Neymar também está no pódio

O Al-Nassr não é a única equipe saudita que gasta muito dinheiro em salários. O Al-Hilal, clube que tem Neymar como maior estrela (embora ele praticamente não tenha jogado no último ano devido a problemas físicos), também tem um lugarzinho no pódio das maiores folhas do planeta.

O campeão da última Saudi League tem um orçamento de 269,1 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por temporada, o terceiro mais alto da atualidade.

Além do time de CR7, apenas o Real Madrid paga mais aos seus atletas que o Al-Hilal. E os espanhóis só aparecem à frente dos sauditas no ranking porque contrataram Kylian Mbappé, o jogador mais bem pago em atividade na Europa, na última janela de transferências.

O top 20 das maiores folhas salarias do futebol tem ainda mais dois clubes da liga mais rica do Oriente Médio: Al-Ittihad (nono colocado) e Al-Ahli (12º). Vale lembrar que os principais clubes da Arábia Saudita são financiados pelo governo do país-sede da Copa do Mundo-2034, que investe pesado na modalidade para tentar melhorar sua imagem junto à comunidade externa.