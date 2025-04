Nem Endrick e Estêvão põem Brasil na seleção dos sub-20 mais caros do mundo

A turma do Yamal

Aliás, não é exagero nenhum dizer que a seleção dos juniores mais caros do mundo é uma espécie de turma do Yamal, cheia de amigos do craque.

Afinal, o Barça é o clube mais bem representado na escalação, com três jogadores. E, além de Yamal, do zagueiro Pau Cubarsí e do meia Gavi, há ainda mais um nome que veste a camisa da Espanha no time ideal, Samu.

O time montado pelo "Transfermarkt" conta ainda com três garotos da França (Guillaume Restes, Leny Yoro e Désiré Doué), dois da Inglaterra (Rico Lewis e Lewis Hall), um da Holanda (Jorrel Hato), um de Portugal (João Neves) e um da Argentina (Nico Paz).

Seleção sub-20 dos mais caros do mundo (por posição)

G - Guillaume Restes (FRA, Toulouse) - 20 milhões de euros

LD - Rico Lewis (ING, Manchester City) - 40 milhões de euros

Z - Pau Cubarsí (ESP, Barcelona) - 70 milhões de euros

Z - Leny Yoro (FRA, Manchester United) - 55 milhões de euros

LE - Jorrel Hato (HOL, Ajax) ou Lewis Hall (ING, Newcastle) - 30 milhões de euros

MC - João Neves (POR, Paris Saint-Germain) - 65 milhões de euros

MC - Gavi (ESP, Barcelona) - 70 milhões de euros

MAD - Lamine Yamal (ESP, Barcelona) - 180 milhões de euros

MAC - Nico Paz (ARG, Como) - 35 milhões de euros

MAE - Désiré Doué (FRA, Paris Saint-Germain) - 60 milhões de euros

A - Samu (ESP, Porto) - 50 milhões de euros