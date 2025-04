Palmeiras, Fla e SPFC em casa: os brasileiros na 2ª rodada da Libertadores

BOTAFOGO x CARABOBO (Hoje, às 19h, Grupo A, Rio de Janeiro): Superado pela Universidad de Chile na estreia, o Botafogo não pode se dar ao luxo de deixar mais algum ponto pelo caminho nesta segunda rodada. Afinal, apesar de liderar o Campeonato Venezuelano, o Carabobo é o adversário mais fraco da chave e já iniciou sua jorna na Libertadores com uma derrota em casa (para o Estudiantes).

NACIONAL x BAHIA (Amanhã, às 19h, Grupo F, Montevidéu-URU): O segundo adversário do Bahia foi quem sofreu, junto com o Fortaleza, a derrota mais elástica da primeira rodada da fase de grupos: levou 3 a 0 do Atlético Nacional. Apesar de muito tradicional e cheio de jogadores conhecidos (como Eduardo Vargas, Rómulo Otero, Gonzalo Carneiro e Sebastián Coates), o Nacional vive um momento ruim até mesmo dentro do seu país -é só o sexto colocado no Uruguaio.

FLAMENGO x CENTRAL CÓRDOBA (Amanhã, às 21h30, Grupo C, Rio de Janeiro): Na primeira rodada, o Flamengo acabou com um jejum de mais de dois anos e meio sem vencer como visitante na Libertadores. Dentro de casa, a situação é quase que oposta. Desde 2022, o time carioca só não venceu um jogo em que atuou como mandante. Para ajudar ainda mais os rubro-negros, o Central Córdoba está longe de ser uma potência da Argentina e é estreante na competição.

PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO (Amanhã, às 21h30, Grupo G, São Paulo): Apesar das vitórias sobre Sporting Cristal (Libertadores) e Sport (Brasileiro), o time alviverde está devendo desempenho e precisa de uma boa atuação para começar a reconquistar a torcida. O problema é que o Cerro tem tudo para ser o visitante mais indigesto do seu grupo, já que Bolívar e Sporting Cristal não devem impor muitas dificuldades quando forem ao Allianz.

INTER x ATLÉTICO NACIONAL (Quinta, às 19h, Grupo F, Porto Alegre): Um dos destaques da primeira rodada da Libertadores, o Atlético Nacional tem um elenco de veteranos bastante qualificado para o cenário sul-americano. Seu goleiro e capitão é David Ospina, ex-Arsenal e Napoli. O meio-campo conta com Mateus Uribe e Edwin Cardona, ambos com muitos jogos pela seleção. E o ataque tem Alfredo Morelos, que, apesar de ter ido mal no Santos, cansou de fazer gols na Europa (pelo Rangers, da Escócia).

COLO-COLO x FORTALEZA (Quinta, às 21h, Grupo E, Santiago): Depois de levar 3 a 0 do Racing, em casa, na primeira rodada da Libertadores, o Fortaleza viu a partida contra o Colo-Colo ganhar ares de decisão. Perder mais uma vez, ainda que no Chile, deixaria a equipe dirigida por Vojvoda zerada após duas rodadas e em situação delicadíssima para conseguir uma classificação para as oitavas de final. Por isso, descolar pelo menos um empate é quase que uma obrigação para os cearenses.