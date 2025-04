Raphinha busca ser 1º brasileiro artilheiro da Champions em 10 anos

Dez anos de jejum

A última vez que o Brasil terminou uma Liga dos Campeões no topo da tabela de artilheiros foi há dez temporadas. Em 2014/15, Neymar marcou dez vezes na campanha de título do Barcelona e terminou empatado com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Antes do agora camisa 10 do Santos, José Altafini (conhecido como Mazzola na conquista da Copa do Mundo-1958), Romário, Jardel, Rivaldo e Kaká haviam sido goleadores do torneio disputado pelos melhores times da Europa (seja em formatos antigos ou na versão moderna, iniciada na década de 1990).

O único brasileiro a terminar mais de uma Champions como artilheiro foi Romário. Nos tempos em que defendia o PSV Eindhoven, ele dividiu o prêmio de 1989/90 com Jean-Pierre Papin (seis gols) e faturou o troféu sozinho três anos mais tarde (sete bolas nas redes).

Considerado um "patinho feio" do ataque do Barcelona até pouco tempo atrás, Raphinha deslanchou nesta temporada e já tem sido tratado até mesmo como candidato aos prêmios de melhor jogador do mundo.