Internacional x Atlético Nacional: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Libertadores

Odds verificadas em 09/04/2025 às 13h00 (sujeitas a alterações).

Palpite 1: Vitória do Inter e menos de 3.5 gols

O Internacional venceu 8 dos últimos 10 jogos no Beira-Rio e tem média de apenas 0.53 gol sofrido por jogo em 2025. A equipe treinada por Roger Machado mostra equilíbrio defensivo e costuma controlar o jogo sem precisar forçar o placar.

Diante de um Atlético Nacional que sofre 1.6 gols/jogo fora de casa, mas costuma fechar bem a defesa, a vitória colorada em um jogo com até 3 gols é uma combinação segura. A odd de 2.10 na Superbet tem ótimo valor.

Palpite 2: Menos de 1.5 gols no 1º tempo

Os primeiros tempos do Internacional têm sido econômicos em gols. Em 67% dos jogos, a etapa inicial terminou com no máximo um gol. Já o Atlético Nacional costuma marcar ou sofrer mais após o intervalo, com começo mais cauteloso.