Orientado para atacar, Bahia vai ao Uruguai, joga o fino e volta grandão

Leve, ofensivo, dinâmico. O Bahia 2025 é um time bom de ver jogar, Conseguiu sua vaga na Libertadores e foi nesse 9 de abril para o Uruguai enfrentar o tradicional Nacional de Montevideo.

Desde o começo de jogo o Bahia mostrava que não iria recuar. Com laterais avançados e rápidos, e um meio de campo leve, o time de Rogério Ceni oferecia perigo ao Nacional. Mas um time que ataca muito vai sempre ter que correr para trás e se fechar como puder porque os espaços para que o rival avance estarão ali. E o Bahia tem feito esse recuo com competência.

Depois de abrir o placar, na metade do segundo tempo, o Bahia teve que segurar uma certa pressão do time da casa. Fez isso sem muitos problemas colocando uma linha de quatro atrás e outra de cinco no meio de campo. Nesse formato, marcava forte e saía rápido, levando perigo ao gol do Nacional, que parecia assustado com a força e com a rapidez do time brasileiro.