Time de aluguel? Rival do Fla na Libertadores tem 19 jogadores emprestados

Só que a estreia do rival flamenguista no Grupo C não foi das mais empolgantes. Na semana passada, mesmo jogando em casa, ele não conseguiu mais do que um empate sem gols com a LDU.

Baixo custo

O alto número de jogadores emprestados foi a forma encontrada pelo Central Córdoba para driblar suas limitações financeiras e conseguir montar times minimamente competitivos sem gastar muito.

Como não tem dinheiro em caixa para sair comprando atletas de bom nível, a equipe argentina prefere selar acordos com outros clubes para receber os talentos que estejam "sobrando" nos parceiros (jovens que precisam ganhar experiência profissional, na maioria dos casos).

A estratégia não é bem uma novidade. Pelo contrário, tem sido repetida anualmente desde o início da atual passagem do clube pela primeira divisão argentina, em 2019.

Desmanche inevitável

Foi com essa política de baixo custo que o Central Córdoba conseguiu no ano passado o maior feito dos seus 105 anos de existência: o título da Copa Argentina, seu primeiro troféu de um torneio em que enfrentou a elite do país.