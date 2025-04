Transformação do Barcelona mostra que não dá para subestimar técnicos

O que mudou do Barcelona da temporada passada para o atual? Essencialmente, o técnico. Saiu Xavi, o "estagiário", chegou Hansi Flick, o maluco das linhas altas. Chegou Dani Olmo também, mas ele não é um dos principais jogadores do time.

O Barça da temporada passada acabou La Liga dez pontos atrás do Real Madrid. E levou uma sonora goleada de um PSG em transformação na Champions League. Já o Barcelona da atual temporada encanta. Está no controle do Campeonato Espanhol, na final da Copa do Rei e deu um passo gigante rumo à semifinal da Liga dos Campeões da Europa após passar o carro no Borussia Dortmund: 4 a 0.

O Barça não chega a uma semifinal de Champions desde 2019, quando levou aquela virada histórica para o Liverpool. Barça e Liverpool são os dois grandes times da temporada, mas os ingleses, que serão campeões da Premier League, caíram na Champions diante de um ótimo time do PSG. O Paris, por sua vez, ganhou hoje do Aston Villa por 3 a 1 e encaminhou uma possível semifinal contra o Arsenal, que fez 3 a 0 no Real Madrid na ida.