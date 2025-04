Volante como centroavante: 'gambiarra tática' turbina Arsenal contra o Real

"Como atacante, minha movimentação acaba sendo diferente, é claro. Mas não precisei mudar meu jeito de jogar porque o estilo do Arsenal [posse de bola no campo de ataque] continua o mesmo. O importante é estar posicionado no lugar certo na hora certa. Agora, tento atacar mais a aérea e prestar mais atenção na origem das jogadas para perceber onde para onde a bola irá", disse o centroavante em entrevista recente ao diário espanhol "Marca".

Seis campeões

Apenas dois dos oito times ainda na briga pelo título da Champions jamais venceram a competição. O máximo que Arsenal e Paris Saint-Germain conquistaram até hoje foi um vice-campeonato cada.

Até mesmo o Aston Villa, que não disputava o torneio há mais de 40 anos, desde o começo da década de 1980, já possui o troféu mais cobiçado do futebol mundial em sua galeria -ganhou a edição 1981/82.

O sucessor do Real no posto de melhor time do continente será conhecido em 31 de maio. Desta vez, o palco da decisão será a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.

Champions League - quartas de final (jogos de ida)

Hoje, às 16h - Bayern de Munique x Inter de Milão, em Munique (ALE)

Hoje, às 16h - Arsenal x Real Madrid, em Londres (ING)

Amanhã, às 16h - Barcelona x Borussia Dortmund, em Barcelona (ESP)

Amanhã, às 16h - Paris Saint-Germain x Aston Villa, em Paris (FRA)