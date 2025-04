Racing x Bucaramanga: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Libertadores 2025

Racing x Bucaramanga se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E se você busca palpites de hoje com boas análises e odds seguras, está no lugar certo.

O Racing lidera o grupo com 3 pontos após golear o Fortaleza na estreia. Já o Bucaramanga empatou em 3x3 com o Colo-Colo e tenta surpreender na Argentina. Veja abaixo os palpites recomendados pela equipe do UOL Apostas e onde assistir ao jogo.