7 candidatos a reforço que podem ser o 'Depay' da próxima janela no Brasil

O campeão da Copa-2010, tetra de Champions e ex-capitão do Real Madrid tem tentado a todo custo esticar um pouco mais sua carreira nos gramados. Desde que deixou o Sevilla, no fim da temporada passada, Sergio Ramos tem batido em "todas as portas" que encontra em busca de um emprego para continuar jogando. Aqui no Brasil, pelo menos Flamengo, Botafogo, Vasco e Corinthians foram procurados pelo veterano. Só que, até agora, ninguém topou pagar o que o espanhol deseja receber.

RICHARLISON

Atacante, 27 anos

Brasileiro, Tottenham (ING)

Imagem: Getty Images

O "Pombo" foi titular da seleção na Copa do Qatar, apenas dois anos atrás, e parecia ser um nome que continuaria frequentado as convocações do Brasil no ciclo do Mundial de 2026. Só que Richarlison perdeu espaço no Tottenham e, consequentemente, saiu do radar de Dorival Júnior. Para reverter essa situação e poder brigar novamente para vestir a camisa canarinho, o atacante pode topar voltar a jogar no futebol brasileiro. Por aqui, Fluminense e Palmeiras têm sido comentados como candidatos a contratá-lo.

GABRIEL JESUS

Atacante, 27 anos

Brasileiro, Arsenal (ING)