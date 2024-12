Como ex-Corinthians virou favorito do Manchester City para estancar crise

A lesão do volante, que precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito, tem sido apontada como a principal responsável pelo pesado declínio de desempenho do City, que liderava a Premier League até esse problema físico.

Por que Éderson?

Ex-jogador de Fortaleza e Corinthians e com duas partidas pela seleção no currículo, Éderson começou a se cacifar a voos mais altos no Velho Continente ao ajudar a Atalanta a conquistar a Liga Europa, na temporada passada.

Na atual, Éderson tem se destacado ainda mais. Ele é o motorzinho do meio de campo que já emendou nove rodadas consecutivas vencendo na Série A italiana e que está na zona de classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Apesar de ser tratado pelo City como um substituto para Rodri, o camisa 13 da Atalanta não é apenas um volante. O brasileiro tem até características mais compatíveis com as de um segundo homem de meio-campo e já chegou a ser utilizado como armador em seus primeiros meses em Bérgamo.

Não é tão simples

Apesar do desejo do City, contratar Éderson neste meio de temporada não será uma missão das mais tranquilas.