Ponta que decide sozinho: o que o Palmeiras pode esperar de Facundo Torres?

Reforço engatilhado do Palmeiras para 2025, o atacante uruguaio Facundo Torres é um ponta que prefere resolver sozinho a servir os companheiros.

O camisa 10 do Orlando City produz uma quantidade muito maior de gols do que de assistências. Na recém-encerrada temporada da MLS (Major League Soccer), foram 16 bolas balançando as redes adversárias e só quatro passes para outros jogadores comemorarem.

Na avaliação do "Sofascore", plataforma de inteligência artificial que transforma estatísticas do que acontece em campo em notas que medem o desempenho dos atletas, o meia-atacante foi o grande nome do time da Flórida no ano. Ele ficou com média 7,34, a mais alta do time e a 36ª da liga como um todo.