Quem é o zagueiro do Real investigado por espalhar vídeo de sexo com menor?

De acordo com denúncia apresentada à polícia pela vítima e sua mãe, a menor foi filmada tendo relações consensuais com um jogador das "canteras" madrileñas e descobriu posteriormente que esse vídeo se espalhou pelos elencos do clube via Whatsapp.

Pelo menos atletas do time principal (o que tem Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham), do Castilla (terceira divisão espanhola) e do Real C (quarto escalão) tiveram acesso ao conteúdo de teor pornográfico e pedófilo.

Na época, três jogadores do sistema de formação do clube de futebol mais poderoso do mundo chegaram a ser detidos pela transmissão das imagens. No entanto, não foi divulgado se Asencio era um deles.

A própria participação do zagueiro na infração ainda não está totalmente clara. A polícia já sabe que não foi ele quem teve a relação sexual com a menor. O que se investiga agora é se ele apenas recebeu o vídeo de sexo explícito ou se ajudou também a compartilhá-lo com o grupo de jogadores do Real.

Por que está jogando?

Asencio começou a temporada jogando pelo Castilla, mas foi promovido por Ancelotti por conta da onda de lesões que tomou conta do sistema defensivo do Real.