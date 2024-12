De Bruyne no Bahia: como surgiu o rumor mais maluco deste Mercado da Bola

Essa proposta daria a De Bruyne a oportunidade de defender o Bahia, cuja SAF é administrada pelo fundo dos Emirados Árabes desde o ano passado. Mas, além do time brasileiro e do próprio Manchester, outros dez clubes também poderiam receber o belga: Montevideo City (URU), New York City (EUA), Girona (ESP), Troyes (FRA), Lommel (BEL), Palermo (ITA), Yokohama Marinos (JAP), Mumbai City (IND), Shenzhen Peng (CHN) e Melbourne City (AUS).

Pode acontecer?

Pelo menos a princípio, o torcedor do Bahia não deve se empolgar muito com essa história de ver De Bruyne reforçando o elenco comandado por Rogério Ceni.

De acordo com pessoas ligadas ao clube ouvidas pela reportagem, a contratação do meia belga não é nem mesmo uma possibilidade que está sendo discutida internamente. Ou seja, é apenas um rumor que cresceu no boca a boca e nas redes sociais.

Oitavo colocado no recém-encerrado Campeonato Brasileiro, o Bahia disputará no próximo ano sua primeira Libertadores desde 1989. Na ocasião, o time foi primeiro colocado do seu grupo e passou pelo Universitario (PER) nas oitavas de final antes de ser eliminado pelo Inter, no mata-mata seguinte.