7 brasileiros da Champions para seu time repatriar na janela de janeiro

ARTHUR CABRAL

Atacante, 26 anos, Benfica (POR)

Imagem: Divulgação

O centroavante só não veio para o Brasil já na janela do meio do ano porque o Benfica se recusou a liberar o jogador por empréstimo para o Cruzeiro. Mas, meia temporada se passou desde então, e Arthur Cabral continua sem conseguir um papel maior do que o de reserva que entra no fim das partidas e quase nunca resolve nada. Por isso, é possível que a equipe portuguesa seja menos exigente no caso de uma nova investida. Apesar de não ter vingado na Europa, o atacante continua com mercado farto por aqui e pode tranquilamente aparecer nos maiores times do país.

CARLOS AUGUSTO

Lateral esquerdo, 23 anos, Inter de Milão (ITA)

Imagem: Reprodução/Inter.it

Depois de uma primeira temporada de Inter em que revezou bastante com Federico Dimarco, o brasileiro perdeu espaço com o técnico Simone Inzaghi e hoje é deixado quase sempre como opção de banco. A baixa minutagem é um problema para as ambições de Carlos Augusto, que virou jogador de seleção no ano passado e certamente gostaria de manter esse status. Ignorado nas convocações de 2024, o lateral esquerdo precisa de um fato novo para voltar a brigar por vaga na próxima Copa do Mundo. E um desses possíveis fatos novos seria um retorno para o futebol brasileiro.