Champions: Por que Adidas e Nike dividem espaço na camisa de vice-lanterna?

Quem olha para a camisa do Slovan Bratislava, um dos três times que não pontuaram nas cinco primeiras rodadas e penúltimo colocado da Liga dos Campeões da Europa, corre sério risco de ficar com aquela sensação de "não estou entendendo nada".

Afinal, o mesmo uniforme traz estampadas as duas maiores empresas de material esportivo do planeta: Adidas e Nike.

O logo da primeira aparece do lado direito da parte de cima da camisa e também no calção, lugares tradicionalmente ocupados pelo fabricante do fardamento. Já o nome da marca norte-americana surge na parte mais nobre do material, no peito da camiseta, espaço destinado ao patrocinador máster.