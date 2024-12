'Textor do Pachuca' rompeu com mais rico do mundo e dá dor de cabeça à Fifa

Adversário de estreia do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca também tem um John Textor para chamar de seu.

O milionário do setor varejista que financia e comanda as ações do clube mexicano, que enfrenta o campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América a partir das 14h (de Brasília) desta quarta (11), no Qatar, é Jesús Martínez Patiño.

E, assim como Textor, o empresário não se contenta com apenas um time de futebol. Tal qual o dono do Botafogo, ele é dono de uma rede de equipes espalhadas por vários cantos do mundo.