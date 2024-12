O que é a Copa Intercontinental, que o Botafogo começa a jogar na quarta?

Que torneio é esse?

A primeira competição que o Botafogo disputará depois de se sagrar campeão brasileiro é aquele velho Mundial de Clubes da Fifa disputado todo fim de ano com os vencedores de cada continente, mas com outro nome e formato.

A partir desta temporada, a competição passa a contar com apenas seis clubes (foi extinta a vaga de país-sede) e tem uma espécie de "rebaixamento" do vencedor da Copa Libertadores da América.

Em vez de ingressar diretamente nas semifinais, como era no antigo Mundial, o representante da Conmebol agora terá de participar de dois mata-matas para chegar à decisão. O primeiro sempre será contra um time das Américas Central e do Norte. E o segundo, ante o vencedor de um playoff envolvendo África, Ásia e Oceania.

Mas, onde entra o campeão da Europa? Essa é a outra novidade do torneio. O time do Velho Continente que participar da Copa Intercontinental só precisará joga uma partida, justamente a final -no formato anterior, entrava nas semis, junto com a equipe sul-americana.

Por que mudou de nome?

As mudanças de nome e de formato da competição anual estão ligadas ao surgimento do Super Mundial de Clubes da Fifa, que reunirá 32 equipes a cada quatro anos e será disputada pela primeira vez em 2025.