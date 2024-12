Malas prontas? 7 jogadores que podem ir embora do Brasil em 2025

Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Outro dos protagonistas do título brasileiro do Botafogo, o agora jogador da seleção canarinho vive uma situação bem parecida com a de Almada. Luiz Henrique também foi prometido ao Lyon quando teve os direitos econômicos comprados pelo Grupo Eagle (o fundo liderado e financiado por Textor) e agora vive as incertezas de qual será o próximo passo da sua carreira. É claro que o atacante pode permanecer mais um pouco no Rio. Mas é difícil que exista um momento mais positivo (do ponto de vista de valorização) para sua saída que o atual.

YURI ALBERTO

23 anos, atacante

Corinthians

Imagem: Joisel Amaral/AGIF

O artilheiro do Brasileirão já vivia recebendo sondagens da Inglaterra mesmo quando perdia um gol atrás do outro e era espinafrado quase que diariamente pela torcida do Corinthians. Agora, que encerrou a competição com 15 bolas nas redes e tratado como um dos grandes nomes da arrancada alvinegra da zona de rebaixamento rumo à classificação para a Libertadores, esse interesse certamente se amplificou bastante. Para completar, Yuri Alberto não esconde que tem o sonho de jogar na Premier League. Por isso, sua permanência no Brasil é bem improvável.

IGOR JESUS

23 anos, atacante

Botafogo