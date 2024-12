Pachuca: rival do Botafogo está de 'férias' e só ganhou 3 jogos no semestre

O nome mais conhecido do elenco mexicano é o centroavante Salomón Rondón, maior artilheiro da história da seleção venezuelana e que já defendeu as cores de Newcastle, Everton, CSKA Moscou e Zenit São Petersburgo.

O zagueiro e capitão argentino Gustavo Cabral (ex-Celta), o atacante espanhol Borja Bastón (ex-Atlético de Madri) o meia-atacante marroquino Oussama Idrissi (ex-Ajax e Sevilla) são outros nomes com experiência europeia que enfrentarão o Botagogo amanhã.

O que é a Copa Intercontinental?

O torneio que o Botafogo começa a disputar amanhã nada é mais que uma nova versão daquele Mundial de Clubes anual realizado pela Fifa, mas com outro nome e um regulamento diferente.

A partir desta temporada, o vencedor da Libertadores entrará na disputa a partir das quartas de final, e não mais na semi, como era até 2023. Em compensação, o representante da Europa, que também fazia duas partidas no torneio, só terá de jogar a decisão.

Assim, caso derrote o Pachuca, o atual campeão brasileiro e sul-americano ainda precisará medir forças (e sair de campo vitorioso) com o Al-Ahly, do Egito, no sábado, e para ganhar o direito de encarar o poderoso Real Madrid, dia 18 (quarta-feira), no estádio Nacional de Lusail, sede da final da Copa do Mundo-2022.