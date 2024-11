Arsenal sonda artilheiro da Europa e pode liberar Jesus, sonho do Palmeiras

O torcedor do Palmeiras que sonha com um retorno de Gabriel Jesus ao clube pode ganhar em breve uma nova injeção de ânimo.

De acordo com diferentes veículos da imprensa inglesa, o Arsenal está atrás do centroavante sueco Viktor Gyökeres, que se transformou na nova sensação do futebol europeu ao marcar 24 gols pelo Sporting neste começo de temporada.

Caso o negócio se concretize, tanto na janela de janeiro quanto no mercado de julho, os Gunners devem permitir que o camisa 9 brasileiro vá em busca de novos ares para continuar a carreira.