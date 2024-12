Com Botafogo, sem Boca e River: quais times já estão na Libertadores-2025?

Entre os clubes que ainda não descolaram um lugar na próxima edição do torneio estão o Boca Juniors e o River Plate, as duas principais forças da Argentina. O país recordista de títulos continentais tem confirmados até agora Estudiantes, Racing e Vélez Sarsfield.

Classificação e jogos Libertadores

Briga no Brasil

Com a conquista do Botafogo e a presença do Flamengo (vencedor da Copa do Brasil) na parte de cima da tabela, os oito primeiros colocados do Brasileirão estarão na edição do ano que vem da Libertadores.

Além dos dois clubes cariocas, o Palmeiras já sabe que entrará direto na fase de grupos. Internacional, Fortaleza e São Paulo também estão classificados, mas podem ter de disputar as preliminares.

Cruzeiro, Bahia e Corinthians são os principais candidatos às duas vagas restantes. Vasco, Vitória, Grêmio, Athletico-PR e Atlético-MG correm por fora.

Onde vai ser a final?

Depois de Santiago, Rio de Janeiro (duas vezes), Montevidéu e Buenos Aires sediarem as cinco primeiras finais da Libertadores disputadas em jogo único e sede pré-determinada, ainda não há uma decisão final sobre qual será o palco da decisão da próxima edição do torneio.