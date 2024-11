Crise absurda do City mostra que Rodri talvez seja mesmo o melhor do mundo

É bem possível que, cegos pela torcida para que Vinícius Júnior conquistasse a Bola de Ouro e recolocasse o futebol pentacampeão mundial na prateleira mais alta da modalidade, nós, os brasileiros, tenhamos cometido uma bela de uma injustiça com Rodri.

As últimas semanas deixaram claro que o volante espanhol, que foi premiado com o troféu concedido pela "France Football" em parceria com a Uefa", é sim um jogador digno de ser chamado de melhor do mundo.

E aqui, que fique bem claro, não estou falando que o camisa 16 do Manchester City jogou mais bola do que Vini em 2023/24 (na minha avaliação pessoal, não jogou), mas que o meio-campista talvez realmente seja o atleta mais importante e determinante do futebol mundial contemporâneo.