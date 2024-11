Próxima Data Fifa pode colocar Japão e Argentina na Copa; saiba quem mais

A próxima Data Fifa irá definir as primeiras seleções classificadas dentro de campo para a Copa do Mundo-2026.

Japão, Coreia do Sul, Irã e Argentina têm boas chances de selarem a participação no torneio de futebol mais importante do planeta já nos seus compromissos de março, que abrem o calendário internacional de 2025 —Iraque, Uruguai, Nova Zelândia, Fiji e Taiti também podem se classificar.

Por enquanto, apenas Estados Unidos, Canadá e México já têm presença certa no Mundial, já que eles ficaram com as vagas destinadas a países-sede do evento.